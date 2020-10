Francia: Ice ottiene collaborazione con Leclerc per promozione prodotti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio dell'Istituto per il commercio estero (Ice) di Parigi, a seguito di una lunga trattativa con la centrale d'acquisto di Leclerc, ha ottenuto la collaborazione della catena di supermercati del marchio per un'ampia attività promozionale a favore dei prodotti alimentari italiani nella rete distributiva. Lo rende noto l'Ice in un comunicato. Il gruppo Leclerc è il primo attore della grande distribuzione in Francia con 48 miliardi di euro di fatturato per il 2019. La promozione si svolgerà in circa 500 punti vendita su tutto il territorio francese dal 13 al 24 ottobre 2020 e riguarderà l'intero paniere di prodotti italiani già in assortimento (vino, aperitivi, formaggio, pasta, salse...), per una novantina di referenze in totale. I prodotti sono stati inseriti nel catalogo promozionale di Leclerc rivolto al pubblico. Sarà data anche la possibilità̀ ad ogni punto vendita di promuovere i prodotti online sul proprio sito click and collect, metodo di acquisto in rapidissima crescita anche a causa dell'epidemia di Covid-19 che ha ridotto le presenze fisiche in negozio. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di incrementare la visibilità, la distribuzione e le vendite dei prodotti sul mercato, consolidare e migliorare le performance dei brand già presenti, promuovere l'immagine del made in Italy attraverso il potenziamento delle azioni di comunicazione e di marketing, tradizionali e digitali e promuovere lo sviluppo delle vendite di prodotti online su piattaforme digitali. A causa della crisi sanitaria provocata dall'epidemia di Covid-19 non è stato possibile ottenere l'impegno del gruppo circa l'inserimento di nuove referenze. L'attuale promozione è da intendersi come un primo approccio, preludio di future collaborazioni con un partner strategico. In Francia la grande distribuzione commercializza circa il 65 per cento dei prodotti alimentari venduti, contro il 50 per cento circa dell'Italia. (Frp)