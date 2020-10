Fmi: Croazia, calo del 9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia registrerà un calo della propria economia pari al 9 per cento del Prodotto interno lordo nel 2020. Sono le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi), aggiornate rispetto a quelle pubblicate ad aprile. Secondo l'organizzazione internazionale nel 2021 è atteso un parziale recupero del calo avuto nel 2020, con un 6 per cento di crescita stimata. I prezzi al consumo vedranno nel 2020 un aumento dello 0,3 per cento, mentre nel 2021 l'inflazione salirà allo 0,8 per cento. L'indice di disoccupazione per il 2020 è previsto al 9,3 per cento, mentre nel 2021 dovrebbe attestarsi al 10,3 per cento. (Seb)