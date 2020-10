Ue: coronavirus, per Merkel la situazione è causa di “grande preoccupazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il notevole aumento dei contagi, la situazione del coronavirus nell'Ue è causa di “grande preoccupazione”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso del suo intervento in videoconferenza alla 140ma assemblea plenaria del Comitato delle regioni dell'Ue, che si è tenuta oggi a Bruxelles. “Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione” della pandemia appresa nella scorso primavera, ha aggiunto Merkel. La cancelliera ha, quindi, fatto appello alla disciplina nell'adesione alle misure di contenimento del contagio. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, Merkel ha dichiarato: “Osservo con grande preoccupazione il numero crescente di infezioni in quasi tutte le parti d'Europa. Ora, non dobbiamo giocarci ciò che abbiamo ottenuto attraverso le restrizioni negli ultimi mesi”. Per Merkel, le norme restrittive “non sono state facili per tutti, molte persone hanno perso la vita, quindi è tanto più importante assicuraci ora che un altro blocco non sia necessario”. (segue) (Geb)