Ue: coronavirus, per Merkel la situazione è causa di “grande preoccupazione” (2)

- La cancelliera ha, quindi, fatto appello alla ragionevolezza: “Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione e dobbiamo chiedere ai cittadini europei di prestare attenzione nel seguire le regole”. Merkel ha poi evidenziato che si deve fare tutto il possibile “per contenere il virus e mantenere l'attività economica”. La cancelliera tedesca ha chiesto, inoltre, una rapida prosecuzione per l'iter di approvazione del Fondo europeo per la ripresa. È, infatti, “importante far decollare ora” gli aiuti, affinché possano essere “effettivamente utilizzati dall'inizio del 2021”. A tal fine, ha osservato Merkel, “stiamo lavorando a pieno ritmo per raggiungere un accordo con il Parlamento europeo”. (Geb)