Ambiente: Conte, Italia in prima fila per sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è in prima fila nel lavoro per raggiungere la sostenibilità ambientale. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo oggi in Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre. Il capo del governo ha ricordato non solo la presidenza italiana della prossima Cop26, insieme al Regno Unito, ma anche quella del G20 nel 2021. “Persone, pianeta e prosperità” sarà il trinomio su cui si baserà la presidenza italiana del G20, valorizzando “un approccio olistico” per la ripresa economica e sociale “sostanziale, ma anche inclusiva e davvero sostenibile”. (Res)