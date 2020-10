Imprese: Lightizer, dazi Ue all'export Usa violerebbero principi Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non può imporre dazi sulle importazioni statunitensi sulla base della decisione dell'Organizzazione mondiale del commercio che la autorizza ad adottare contromisure nel caso di un'abolizione di sussidi fiscali. Secondo il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Robert Lighthizer, qualsiasi mossa dell'Ue per applicare dazi per 4 miliardi di dollari sugli aeroplani e altri prodotti statunitensi sarebbe "chiaramente contraria ai principi dell'Omc e costringerà gli Stati Uniti ad una risposta". Washington, ha aggiunto Lighthizer citato dai media locali, intensificherà i negoziati già in corso con Bruxelles per ripristinare una concorrenza leale e risolvere la controversia. Le dichiarazioni di Lighthizer arrivano dopo che l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha emesso oggi la sua decisione sul livello di contromisure che l'Ue può richiedere nei confronti degli Usa, autorizzando Bruxelles a imporre dazi per 4 miliardi di dollari sulle merci statunitensi esportate nei Paesi membri dell'Unione. Il vicepresidente della Commissione europea e neocommissario al Commercio, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato oggi che l'Unione europea si impegnerà di nuovo con gli Stati Uniti "in modo positivo e costruttivo" per decidere i prossimi passi sulla vicenda dei sussidi alla Boeing. (Res)