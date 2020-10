Ue-Africa: Conte, puntare a partenariato fra eguali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei rapporti fra Ue e Africa si deve puntare a un partenariato fra eguali, senza logica asimmetrica. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo oggi in Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre. La riunione di Bruxelles prevede anche l’adozione delle conclusioni sui rapporti fra Ue e Africa, mettendo in luce “l’impegno europeo per un partenariato ampio, multidimensionale e multilivello”, ha chiarito il capo di governo. Per Conte si deve parlare di un partenariato fra eguali, “modificando il paradigma di sostanziale asimmetria su cui sono state fondate storicamente le relazioni con il continente africano”. Il partenariato Unione europea-Unione africana porterà auspicabilmente a una migliore cooperazione in materia migratoria e per la risoluzione delle crisi regionali sul continente africano, ha concluso Conte. (Res)