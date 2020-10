Cultura: Il Centro russo di cultura a Roma ospiterà l'evento Trittico Tarkovisiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma con sede a Palazzo Pasolini Dall'Onda ospiterà durante le giornate della Festa del Cinema di Roma, l'evento culturale Trittico Tarkovisiano una retrospettiva ed una mostra curata da Paola Pisanelli Nero per ricordare uno dei più grandi maestri dell'arte cinematografica Andrej Tarkovskij. L'inaugurazione, riferisce un comunicato, si terrà venerdì 16 ottobre alle ore 18. La trilogia dedicata al grande regista Andrej Tarkovskij, scritta, diretta e montata dalla regista Donatella Baglivo non solo rappresenta un unicum cinematografico, ma rivela anche la storia di una lunga collaborazione culturale ed artistica, che ha interessato due culture, quella italiana e quella russa. L'incontro artistico, tra il regista russo e la giovane Donatella Baglivo, già regista e montatrice in Rai e che viaggiava tra l'Italia e gli Stati Uniti per il cinema hollywoodiano, è iniziato intorno agli anni '80 ed è durato fino alla prematura scomparsa del grande maestro. Questa retrospettiva non è solo l'occasione per osservare il regista in "azione" durante il processo creativo sul set del film "Andrej Tarkovskij in Nostalghia" (1984), ma è anche un momento per riascoltare il suo pensiero, così vivo ed attuale, come nella sua "lezione romana" durante la visita al Centro Palatino in "Il cinema è un mosaico fatto di tempo" (1982).