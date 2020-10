Lazio: M5s, su modifica leggi regionali in commissione Bilancio ok a nostri emendamenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto infine all'emendamento che suggeriva una intesa tra Giunta e Consiglio regionale per fare in modo che tra le due strutture, ci fosse un equilibrio nell'assunzione di personale, "ci fa piacere che l'assessore Sartore si sia dimostrata disponibile a trovare una soluzione – ha dichiarato Valentina Corrado - ma ci auguriamo che questa sproporzione non venga risolta con norme incostituzionali, così come è già successo in passato e che non si prolunghi ancora questo squilibrio, proprio in virtù del ruolo che ha il Consiglio, organo di controllo della Giunta". (Com)