Trasporti: Battaglia (Pd), a Roma lesi diritti disabili, si trovi soluzione

- "Nel corso della commissione congiunta Mobilità e Politiche sociali che si è tenuta oggi in Campidoglio per affrontare le difficoltà che utenti e lavoratori esprimono da mesi relativamente al trasporto individuale per i cittadini con disabilità, é condivisibile quanto richiesto dagli stessi: Roma Capitale offra una soluzione immediata". Lo dichiara, in una nota, Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "Ci sono diritti platealmente lesi: il dibattito, che si é concentrato sui costi, doveva tenere maggiormente in considerazione le difficoltà di chi usa il servizio per andare a lavorare o avere visite mediche, nonché le legittime richieste di tanti lavoratori colpiti da ritardi nei pagamenti - aggiunge Battaglia -. Ora, dopo aver finalmente ammesso il fallimento in Commissione, Roma Capitale si attivi immediatamente per una soluzione immediata e non si arrovelli in discussioni dove il cittadino viene sempre per ultimo". (Com)