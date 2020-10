Speciale infrastrutture: Coldiretti su Uber Italy, cibo a domicilio per quattro italiani su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna di pasti a domicilio interessa quasi quattro italiani su dieci. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti/Censis sul food delivery, diffusa in seguito alla chiusura delle indagini per caporalato sui rider per le consegne di cibo a domicilio con il commissariamento di Uber Italy. Stando allo studio, In cima alla lista delle motivazioni per la richiesta di cibo a domicilio c’è il fatto di essere stanchi e non avere voglia di cucinare (57,3 per cento), mentre il 34,1 per cento dei rispondenti ha dichiarato di farvi ricorso in caso di cene con amici o parenti per stupire i commensali. Il boom del cibo a domicilio nelle case degli italiani, scrive Coldiretti, ha portato però un’accesa competizione sui costi tra le diverse piattaforme con offerte gratuite di trasporto, promozioni e ribassi, che rischia a volte di ripercuotersi sull’intera filiera, dal personale ai conti dei ristoratori fino ai loro fornitori dei prodotti agricoli e alimentari. Non a caso quattro italiani su dieci (38,1 per cento) che ordinano il cibo sulle piattaforme web ritengono prioritario migliorare il rispetto dei diritti del lavoro dei riders. (Com)