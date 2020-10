Speciale infrastrutture: Sollazzo (Gruppo Misto) su Airport Handling, attendiamo confronto tra Milano e De Micheli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale del Gruppo Misto a Milano Simone Sollazzo in una nota commenta il presidio odierno dei lavoratori di Airport Handling e le sigle sindacali, auspicando a breve un confronto sul tema tra la città e la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. "Sicuramente è positivo che il sindaco abbia incontrato i lavoratori di Airport Handling e le unità sindacali a latere dell'assemblea di Assolombarda. Ma siamo in una fase in cui le sole 'prese d'atto' non bastano più. Il sindaco di Milano e tutta l'amministrazione hanno la facoltà e tutte le competenze per poter affrontare direttamente la ministra De Micheli e portare la voce dei nostri gruppi di lavoratori a cui va oltre il mio sostegno totale, anche il plauso per la tenacia e l'attaccamento ad una professionalità che non si costruisce in un giorno e magari ricorrendo a forme di impiego 'interinale'". "Attendiamo quindi un confronto diretto a Milano con la ministra De Micheli. E se non sarà possibile, come si suol dire, 'se la montagna non va da Maometto..' allora l'amministrazione si prepari all'ipotesi di una delegazione che si rechi direttamente davanti agli uffici del Ministero", conclude Sollazzo. (com)