Speciale infrastrutture: Spagna, ad agosto netto calo dei voli e degli spostamenti ferroviari interni

- In Spagna ad agosto il numero di persone che ha deciso di viaggiare in aereo per spostarsi in tutto il paese è sceso del 41,6 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre coloro che hanno utilizzato il treno sono stati il 66,5 per cento in meno. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di statistica (Ine), evidenziando come il trasporto interno nei primi otto mesi del 2020 si è quasi dimezzato su base annua. (Spm)