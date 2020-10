Speciale infrastrutture: Sahel, G5 valuta creazione di una compagnia di trasporto aereo comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi del G5 Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mauritania, Mali e Niger) ha incaricato l'avvocato maliano Issa Konté di studiare il progetto per la creazione di una compagnia di trasporto aereo comune. Lo riferisce il sito mauritano “Sahara Media”. La proposta dovrà essere presentata entro il 30 novembre. Il Consiglio dei ministri e la segreteria esecutiva dell'organizzazione hanno approvato misure transitorie nell'ambito delle raccomandazioni del vertice di Nouakchott dello scorso febbraio relative alla compagnia di trasporto aereo comune ai cinque paesi del Sahel. La proposta giuridica sarà sottoposta ai ministri responsabili dell'Aviazione civile prima di inoltrarla, se necessario, al vertice dei capi di Stato previsto per il febbraio 2021 in Ciad. I cinque Paesi del Sahel hanno annunciato al vertice del 2015 la volontà di creare una compagnia di trasporto aereo congiunta con il finanziamento della Banca africana di sviluppo (Afdb). La costituzione di questa compagnia è stata approvata dall'Unione internazionale delle compagnie di trasporto aereo nel 2018. (Res)