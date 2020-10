Speciale infrastrutture: Figliomeni (Fd'I), caos trasporto disabili a Roma, assessori si dimettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La dettagliata ed esplicativa relazione trasmessa dal dipartimento Mobilità e trasporti conferma il caos politico che c’è stato in questi mesi e che ha bloccato a casa le persone con disabilità e senza stipendio già da quattro mesi". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Gli errori gravissimi, con il pagamento di oltre un milione di euro che sarebbe stato fatto per errore dall’Amministrazione capitolina ad un beneficiario diverso dall’effettivo creditore, e che hanno creato questa drammatica situazione sono addebitabili politicamente agli assessori Mammì e Calabrese che sono stati incapaci di guidare i propri dipartimenti e quindi, insieme al delegato all’Accessibilità Venuto, dovrebbero immediatamente rassegnare le dimissioni, soprattutto come forma di rispetto nei confronti degli utenti fragili e degli stessi lavoratori che da tempo non riescono a soddisfare le esigenze primarie delle proprie famiglie". (Com)