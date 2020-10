Speciale infrastrutture: FI, finanziare ponte Stretto Messina con Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate siciliane di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, promotrice della mozione, Matilde Siracusano e Giusi Bartolozzi, affermano: "Basta prese in giro nei confronti del Mezzogiorno, basta tentennamenti da parte di un governo che agisce con la sola logica del rinvio, senza avere una strategia di sviluppo per il nostro Paese e, in particolare, per le regioni del Sud. La realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina - continuano le tre parlamentari in una nota congiunta - non è più rinviabile, l'esecutivo non torni a raccontarci la storiella del tunnel sottomarino. Qui c'è già un progetto, validato a livello internazionale, c'è una grande opera già cantierabile per collegare la Sicilia al resto della Penisola e all'Europa. In questo momento costruire il Ponte costerebbe meno delle penali che lo Stato dovrebbe pagare in caso di stop definitivo. Con la mozione che arriva in Aula alla Camera Forza Italia chiede al governo di avviare quanto prima le opportune iniziative per riconsiderare questo progetto, chiave per il rilancio economico dell'intero Paese e che consentirebbe, ad esempio, anche di estendere l'alta velocità ferroviaria fino a Messina, Palermo e Siracusa". (Com)