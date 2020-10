Speciale infrastrutture: assessora Roma, iniziati lavori demolizione ciclabile abbattuta a Laurentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori per la rimozione e successiva demolizione del tratto di ponte ciclopedonale in via Laurentina che venerdì scorso era stato danneggiato dall’impatto di un camion. Lo scrive in un post su Facebook l'assessora capitolina alle Infrastrutture Linda Meleo. "Nella prima parte dell’intervento, coordinato dal dipartimento Lavori pubblici, è previsto il temporaneo restringimento della careggiata in direzione Eur per consentire il posizionamento dei mezzi che rimuoveranno in sicurezza la parte di ponte ciclopedonale che è stata colpita e parzialmente divelta. Chiediamo un po’ di pazienza ai residenti della zona e ai cittadini che ogni giorno percorrono questa strada in ingresso a Roma e in direzione del Grande raccordo anulare. Stiamo lavorando per ridurre i tempi di riapertura di Via Laurentina, e nel frattempo stiamo definendo la migliore soluzione possibile, in termini di progettazione e realizzazione, per ripristinare il tratto di ponte ciclopedonale distrutto", ha concluso l'assessora. (Rer)