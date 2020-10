Speciale infrastrutture: Cascetta (Ram) al "Corriere della Sera", su logistica in Italia serve politica industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono cose che non si vedono, senza le quali però tutto si fermerebbe. "La logistica, per esempio. Ci siamo accorti della sua strategicità durante l'emergenza del lockdown. Potremmo dire che è quell'insieme di fattori che ci tiene sempre a cinque giorni di distanza dalla carestia... Durante l'emergenza Covid ci sono stati gli angeli degli ospedali, ma anche gli angeli che guidavano i camion per trasportare medicine e beni alimentari". Ennio Cascetta, presidente di Ram - Logistica, Infrastrutture e Trasporti spa (società del Mit) - ci tiene a dirlo in una intervista al "Corriere della Sera": "Certo, le infrastrutture sono una priorità, ma attenti a perdere di vista che è necessaria una politica industriale per la logistica sostenibile. Serve una visione che ci consenta di affrontare la questione in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale. E possiamo farlo. Durante l'emergenza abbiamo scoperto che non è una cosa astratta ma che fonda la vita stessa della nostra società". Succede però che il 70 per cento del trasporto su ferro o su gomma verso l'Europa faccia capo a imprese non italiane. "Cosa che ci rende vulnerabili, dal momento che noi siamo un Paese esportatore. Bisogna agevolare l'aggregazione delle imprese, che sono sottocapitalizzate. Come è accaduto per gli armatori. Finora non ce ne siamo occupati e abbiamo investito poco". "Le imprese del made in Italy - continua Cascetta - comprano e vendono tutto franco-fabbrica, tutto quello che avviene dopo, riguarda la logistica. Che è un servizio, e come tale si può cambiare, come accade per gli operatori telefonici. Siamo ancora in tempo per una politica industriale". (Rin)