Covid: Lollobrigida (Fd'I), governo agice in dispregio leggi convivenza civile

- Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, in merito al nuovo dpcm ha osservato rivolgendosi al governo ed alle opposizioni: "Vi diciamo basta, è un fatto intollerabile che nonostante esista un Parlamento, questo governo agisca in dispregio delle leggi che basano la nostra convivenza civile. Da parte di Fd'I avrete la più ferma opposizione possibile a queste derive antidemocratiche che stanno caratterizzando il governo". Intervenendo in apertura dei lavori, in Aula a Montecitorio, sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri con le misure di contenimento del Covid-19, Lollobrigida ha aggiunto: "Non si può permettere in questa nazione di avere decisioni come quelle di questi giorni, in cui il nostro popolo viene messo nelle condizioni di non sapere. Si mettono in crisi interi settori come cinema e teatro, perché anche a loro non si dà una regola certa. Il ministro Speranza ha annunciato - ha concluso il parlamentare - che i cittadini italiani sarebbero stati controllati a casa loro con lo strumento della delazione, forse educato a ben altro tipo di regime come nel film 'Le vite degli altri'". (Rin)