Scuola: Bocci (Pd) a Fontana, forse non lo sa, ma in Lombardia la didattica mista già si applica

- “Abbiamo l’impressione che il presidente Fontana non abbia chiare le differenze tra il contenuto del Dpcm e le proposte di un singolo governatore. Oltre tutto, si preoccupa di una modalità che in Lombardia viene di fatto già applicata. Perché, invece, non pensa a potenziare il trasporto pubblico che è una competenza della Regione?”, se lo chiede Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, a proposito delle dichiarazioni del presidente regionale sulla didattica a distanza. “Fontana fa sua, grossolanamente, una proposta del presidente Zaia, a proposito della didattica a distanza per le ultime classi delle scuole superiori – spiega ancora Bocci –. Ma non considera la fondamentale importanza, per i ragazzi di quell’età, di frequentare in presenza le lezioni. E comunque, a quanto pare, non sa che moltissime scuole lombarde del secondo ciclo, con grande fatica organizzativa, tengono aperto facendo didattica digitale integrata, cioè un po’ in presenza un po’ a distanza”. Bocci conclude: “Piuttosto, Regione Lombardia investa, anche sue risorse, su soluzioni di potenziamento del trasporto pubblico locale, nel rispetto delle norme di tutela e sicurezza anti-Covid, visto che, appunto, è una sua competenza”.(Com)