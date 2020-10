Covid: Sala, a Milano tassi di crescita significativi, con dpcm fatte cose giuste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È presto per valutare se la stretta introdotta con l'ultimo dpcm sarà sufficiente in territori, come Milano, dove i contagi stanno salendo in maniera "significativa". È questo in sintesi il commento del sindaco Giuseppe Sala alle nuove misure decise dal governo, verso le quali il primo cittadino ha espresso comunque apprezzamento. "Sono soddisfatto, ma parto dal presupposto che bisognerà vedere quello che succederà. Nessuno di noi lo sa. Oggi noi sindaci di capoluoghi abbiamo visto la situazione con il presidente Fontana: ci ha confermato che dal punto di vista della gestione degli ospedali, soprattutto nelle terapie intensive, ma in generale nei reparti Covid, la situazione è ancora sotto controllo, ma ci ha fatto vedere dei tassi di crescita significativi in alcune province, tra cui Milano. E ci è stato detto che quando si dà una stretta, poi ci vogliono una quindicina di giorni per vedere i risultati", ha detto Sala a margine della cerimonia di svelamento della targa "Piazzetta Iri", dedicata all'Istituto di ricostruzione industriale, organizzata da Fondazione Fiera Milano. "Staremo a vedere e capiremo se la stretta è sufficiente. Nessuno lo può sapere, però io per quanto mi compete credo che siano state fatte le cose giuste", ha concluso il primo cittadino. (Com)