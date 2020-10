Tivoli: Tibur street food festival, due giorni di festa con il meglio dei sapori del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via sabato 17 e domenica 18 ottobre la prima edizione di Tibur Street Food Festival, la kermesse enogastronomica dedicata alle eccellenze del cibo di strada del Lazio e delle regioni italiane. "Per l’occasione - si legge in una nota - il centro storico di Tivoli diventerà un evento diffuso a cielo aperto, dove tra i vicoli dell’antica città latina saranno a disposizione del pubblico oltre 40 postazioni che proporranno un’ampia selezione di cibi e bevande. Le principali attività enogastronomiche tiburtine e laziali, incontrano le più significative realtà dei food truck regionali da Nord a Sud". (segue) (Com)