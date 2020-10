Tivoli: Tibur street food festival, due giorni di festa con il meglio dei sapori del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal tipico panino con la porchetta - aggiunge il comunicato - agli arrosticini abruzzesi, dalla puccia pugliese alla piadina romagnola, senza tralasciare birra, vino, bibite e cocktail. Le ricette della tradizione storica locale come il cuoppo romano polpette e coratella oppure l’intramontabile pasta all’amatriciana, sono accostati a proposte più curiose come le reginelle siciliane, l’hamburger di salsiccia finanche il sushi giapponese. Tra nove vie e sette piazze cittadine centinaia di piatti per tutti i gusti, dolci e salate, per pranzare, cenare o per uno spuntino veloce. Nei menù saranno disponibili anche alimenti per vegani, vegetariani, celiaci e kids. Nelle vie della città sarà possibile poi incontrare le postazioni musicali a dall’Accademia Beats Generation di Tivoli, decine di artisti di strada arricchiranno il festival con i suoni e i colori della festa". (segue) (Com)