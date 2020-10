Tivoli: Tibur street food festival, due giorni di festa con il meglio dei sapori del Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vie e le piazza coinvolte saranno: piazza Garibaldi, via della Missione, piazza Santa Croce, via Pietro Nenni, vicolo Fumasoni, via Due Giugno, via Trevio, piazza Sante Viola, piazza Plebiscito, via Palatina, vicolo dei Palatini, piazza Palatina, via dei Sosii, piazza dell’Erbe, via Ponte Gregoriano e piazza Rivarola. L’evento si svolge nel rispetto di tutte le norme vigenti in fatto di sicurezza sanitaria e distanziamento, con il patrocino del Comune di Tivoli. (Com)