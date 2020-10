Fmi: Serbia, riviste al rialzo previsioni per il Pil nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Serbia registrerà a fine anno un calo del 2,5 per cento e non del 3 come precedentemente previsto: è questa l'ultima analisi del Fondo monetario internazionale (Fmi) contenuta nel World economici outlook di ottobre. La contrazione a causa degli effetti economici della pandemia viene dunque ridimensionata per il paese balcanico. Il Pil della Serbia vedrà invece nel 2021, sempre secondo l'Fmi, una crescita del 5,5 per cento. L'indice stimato dell'inflazione sarà dell'1,5 per cento alla fine di quest'anno, mentre salirà fino all'1,9 per cento l'anno prossimo. Il Fondo monetario vede infine il saldo della bilancia dei pagamenti della Serbia a meno 6,4 per cento per il 2020, mentre il tasso di disoccupazione si attesterà al 13,4 per cento. (Seb)