Francia: Covid, rapporto commissionato da Macron punta dito su errori in gestione pandemia

- Dal rapporto provvisorio sulla gestione della crisi del coronavirus in Francia preparato da un gruppo esperti guidato dall'infettivologo svizzero Didier Pittet su incarico del presidente Emmanuel Macron emergono degli evidenti sbagli commessi nella "anticipazione" e nella "preparazione" della situazione sanitaria. I principali punti deboli riguardano lo scarso numero di mascherine a disposizione e i pochi tamponi fatti. Gli esperti sottolineano inoltre tra gli aspetti positivi la "gestione delle conseguenze economiche" che "appare soddisfacente". A questo si aggiunge poi la resilienza del sistema ospedaliero, che ha "resistito bene". Pittet ha spiegato durante una conferenza stampa che le "principali constatazioni" sono state rese publiche adesso per "dare consigli che possano essere utili eventualmente in questo momento". Il rapporto finale verrà consegnato a dicembre. (Frp)