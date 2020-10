Scuola: sindaco Sala, concordo con Azzolina, ritorno a lezioni online non è corretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è contrario al ritorno alle lezioni online, richiesto da alcuni governatori. "Non sono d'accordo. Non mi pare al momento una cosa corretta. Io in questo momento cercherei di tutelare veramente l'idea della presenza a scuola e poi vedremo", ha detto Sala a margine della cerimonia di svelamento della targa "Piazzetta Iri", dedicata all'Istituto di ricostruzione industriale, organizzata da Fondazione Fiera Milano. "Ogni tanto - ha aggiunto il primo cittadino - sono anche d'accordo con l'Azzolina e secondo me ha fatto benissimo a opporsi". (Rem)