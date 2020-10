Omc: autorizzati dazi dell'Ue per 4 miliardi di dollari all'export Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha autorizzato l’Ue a imporre dazi per 4 miliardi di dollari sulle merci statunitensi esportate nei Paesi membri dell’Ue. È quanto si legge in una nota, secondo cui ciò fa seguito a quattro precedenti rapporti e richieste dell’Omc, presentati fra il 2011 e il 2019, che confermavano che le sovvenzioni dell’amministrazione statunitense all’azienda nel settore aeronautico Boeing violano le regole dell'Omc. La decisione dell’organizzazione rileva che le sovvenzioni illegali a Boeing costano ad Airbus 4 miliardi di dollari in termini di vendite perse e quote di mercato ogni anno. La Commissione Ue ha già completato la sua consultazione pubblica sulle contromisure pianificate e ha pubblicato l'elenco preliminare dei prodotti statunitensi a cui si applicheranno i dazi, compresi gli aerei prodotti da Boeing. (segue) (Res)