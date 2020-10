Omc: autorizzati dazi dell'Ue per 4 miliardi di dollari all'export Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Airbus non ha avviato questa controversia con l’Omc e non desideriamo continuare a danneggiare i clienti e i fornitori dell'industria aeronautica e tutti gli altri settori interessati", ha affermato Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus. “Come abbiamo già dimostrato, siamo preparati e pronti a sostenere un processo di negoziazione che porti a un accordo equo. L'Omc si è espressa e ora l'Ue può attuare le sue contromisure. È ora di trovare una soluzione in modo che le tariffe possano essere rimosse su entrambe le sponde dell'Atlantico", ha aggiunto. Airbus assisterà pienamente la Commissione europea nell'intraprendere le azioni necessarie per creare condizioni di parità e cercare un accordo atteso da tempo. (Res)