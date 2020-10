Covid: positivo atleta nazionale italiana ciclistica a Europei di Fiorenzuola d'Arda (Pc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella notte scorsa è stata comunicata una positività al Covid-19 di uno degli atleti attualmente impegnati con la nazionale italiana ai Campionati Europei Pista Junior e Under 23 di Fiorenzuola d'Arda. L'atleta è asintomatico e per lui è scattato subito il protocollo di isolamento". Lo ha reso noto la federazione ciclistica italiana che ha affermato di "aver prontamente informato gli organizzatori, per senso di responsabilità e garantire il regolare proseguo dei campionati ha deciso di non far partecipare gli atleti all'ultima giornata di gare e di osservare l'isolamento per tutta la delegazione attualmente impegnata ai campionati europei, in attesa delle disposizioni da parte delle autorità competenti". (Ren)