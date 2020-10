Grecia-Turchia: portavoce governo Atene, contatti esplorativi dopo Consiglio europeo 16 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia si è impegnata a proporre una data per l'inizio di un nuovo round dei colloqui esplorativi con la Grecia, secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi a Pristina dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias. Il capo della diplomazia di Atene ha precisato che il prossimo incontro si terrà in Turchia, in quanto la Grecia aveva ospitato l'ultima tenutasi nel 2016. Secondo il ministro degli Esteri ellenico, il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu ha preso l'impegno di proporre una data per i negoziati esplorativi. (Gra)