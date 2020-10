Ue: Di Maio a Lussemburgo per il Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si trova oggi a Lussemburgo per partecipare al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. Come riferisce un tweet della Farnesina, all’ordine del giorno della riunione odierna del Cae sono previsti diversi temi, fra cui il dialogo fra Serbia e Kosovo per la normalizzazione delle relazioni; la situazione in corso in Bielorussia, dove dal 9 agosto – data delle elezioni presidenziali – si susseguono proteste di piazza contro il presidente Aleksandr Lukashenko; la Russia, con particolare attenzione ai nuovi sviluppi del caso di avvelenamento dell’oppositore, Aleksej Navalnyj; e la situazione in corso in America latina e nei Caraibi. Ovviamente, la riunione fra i 27 capi delle diplomazie dei Paesi membri dell’Ue sarà un’occasione per discutere dei principali temi di attualità nell’agenda internazionale. (Beb)