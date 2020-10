Kosovo-Serbia: Thaci, dialogo in fase nuova ma obiettivo resta riconoscimento reciproco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha compiuto progressi limitati nelle riforme volute dall'Unione europea a causa di un contesto politico "volatile" caratterizzato da elezioni anticipate e dalla pandemia del Covid-19, ha rilevato la Commissione europea lo scorso 6 ottobre nel rapporto sul Kosovo. Secondo il rapporto, il parlamento di Pristina non ha migliorato "la performance complessiva come luogo di dialogo politico costruttivo", anche se nell'ultima legislatura si sono registrati alcuni progressi nell'organizzazione dei lavori. In ogni caso, secondo l'Ue, le elezioni anticipate del 2019 sono state trasparenti e ben amministrate, eccetto che nelle aree a maggioranza serba. Riguardo la riforma della pubblica amministrazione kosovara, secondo la Commissione Ue, ci sono stati alcuni progressi; mentre la riforma giudiziaria rimane ancora in stato embrionale ed i passi avanti sono "limitati" anche nella lotta alla corruzione. "La cornice legale per garantire il rispetto dei diritti umani è in linea con gli standard europei", si legge nel rapporto. (segue) (Alt)