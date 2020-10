Kosovo-Serbia: Thaci, dialogo in fase nuova ma obiettivo resta riconoscimento reciproco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell'economia kosovara, la crescita è continuata anche nel 2019, seppure la situazione rimane critica per quanto riguarda gli aspetti occupazionali così come per la mancanza di diversificazione. La Commissione europea evidenzia infine, nel paragrafo dedicato ai rapporti di buon vicinato nella regione, che nell'aprile 2020 il Kosovo ha cancellato i dazi imposti sulle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina; mentre a giugno sono state abolite anche le misure di reciprocità. Viene segnalata, inoltre, la ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Ue. "Un accordo comprensivo legalmente vincolante è urgente e decisivo in modo che Kosovo e Serbia possano avanzare nei loro rispettivi percorsi europei", conclude il rapporto dell'Ue. (Alt)