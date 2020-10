Romania: ministro Esteri Aurescu in Lussemburgo per riunione con omologhi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione, alla luce dei recenti sviluppi, verranno riesaminate una serie di questioni, come la situazione nel Nagorno-Karabakh, il piano d'azione dell'Ue sui diritti umani e la democrazia 2020-2024, la situazione in Mozambico, i preparativi per il vertice Ue-Ucraina, situazione in Venezuela e relazioni con la Repubblica del Kirghizistan. L'ordine del giorno dell'incontro include anche la situazione in Bielorussia, gli sviluppi nel dialogo Belgrado - Pristina, le relazioni dell'Ue con la Russia e le relazioni dell'Ue con l'America latina e i Caraibi. Durante un pranzo informale, i ministri degli Esteri si scambieranno opinioni sui modi per stimolare un multilateralismo efficace nelle relazioni internazionali. Aurescu farà riferimento ai recenti sviluppi in Nagorno-Karabakh e ribadirà la posizione coerente della Romania di incoraggiare la soluzione pacifica del conflitto, nel rispetto dei principi e delle norme del diritto internazionale. Aurescu incoraggerà inoltre le parti a rispettare il cessate il fuoco recentemente concordato, come base per la ripresa di negoziati sostanziali, mediati dai copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce. (segue) (Rob)