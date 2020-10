Croazia: ministro Esteri Radman, pieno sostegno al dialogo Belgrado-Pristina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata precedente alla tappa tecnica l'inviato dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha reso noto attraverso un post pubblicato su Twitter che sarebbero stati discussi i temi relativi ai diritti delle minoranze e alle loro richieste di risarcimento finanziario. Secondo quanto precisato da Lajcak, il tema del confronto è stato concordato dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e dal premier kosovaro Avdullah Hoti. "Il presidente Vucic e il primo ministro Hoti hanno convenuto che i loro negoziatori discuteranno delle rivendicazioni finanziarie e degli accordi relativi alle comunità minoritarie. Entrambi gli argomenti sono molto complessi, e per questo motivo domani discuteremo delle richieste finanziarie e nei prossimi giorni degli accordi per le comunità minoritarie", ha scritto Lajcak su Twitter. Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina ha recentemente affermato che "è giunto il momento di completare con successo il processo di dialogo" dopo 10 anni. "Oggi sono esattamente 10 anni da quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore la disponibilità dell'Unione europea a mediare il processo di dialogo tra Belgrado e Pristina. È giunto il momento che (tale processo) venga portato a termine con successo ", ha sottolineato Lajcak. (segue) (Seb)