Serbia-Kosovo: Alto rappresentante Ue Borrell, accordo possibile fra qualche mese (2)

- L'Alto rappresentante ha poi ribadito che esiste "solo un dialogo", quello mediato dall'Unione europea. Sono però benvenute, ha aggiunto, tutte le iniziative che possono contribuire in modo positivo al processo. Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, ha dichiarato oggi che "non è sempre facile, ma entrambe le parti hanno mostrato disponibilità ad avanzare nelle trattative "nonostante le sfide dolorose" di cui è costellato il percorso. Secondo Lajcak, la soluzione "del conflitto fra Belgrado e Pristina" è una condizione indispensabile per il percorso europeo di Serbia e Kosovo. "L'ingresso in Ue è una prospettiva chiara per l'intera regione dei Balcani occidentali, ma nel caso della Serbia e del Kosovo abbiamo questa questione specifica che deve essere risolta attraverso i colloqui", ha dichiarato oggi Lajcak. I ministri degli Esteri dei 27 paesi Ue hanno esaminato oggi la relazione presentata dal rappresentante speciale. Si tratta del primo esame a livello ministeriale della situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina da quando Lajcak è stato designato per tale incarico. (segue) (Seb)