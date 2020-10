Italia-Kosovo: webinar scientifico su emergenza Covid-19 organizzato da team sanitario italiano interforze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introducendo il programma del seminario, il team leader, il maggiore Cristian Benegiamo, ha affermato che "gli ultimi dati in Kosovo sono molto incoraggianti, dal momento che si osserva di recente una defervescenza del numero di casi e di decessi, a testimonianza del fatto che la strategia adottata dalle autorità locali stia andando nella giusta direzione. Ma il dato non autorizza ad abbassare la guardia. In questo momento la tutela della salute e della vita delle persone è prioritaria, solo così si potrà consentire al Paese di andare avanti". Durante i lavori infettivologi e anestesisti italiani hanno condiviso le loro esperienze in prima linea nella gestione della pandemia con i loro colleghi kosovari, al fine di supportare la risposta locale al Covid-19. Tutti gli interventi si sono tenuti in inglese e una traduzione scientifica post hoc in albanese e serbo sarà presto disponibile per tutti gli operatori sanitari kosovari che non hanno potuto partecipare. (segue) (Com)