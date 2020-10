© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 l'economia della Repubblica Ceca si contrarrà del 6,5 per cento. Si tratta della previsione aggiornata contenuta nelle Prospettive economiche mondiali (World Economic Outlook) del Fondo monetario internazionale (Fmi). Per quanto riguarda l'anno prossimo, l'Fmi prevede invece una ripresa del 5,1 per cento dell'economica della Repubblica Ceca. (Vap)