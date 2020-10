Commercio: Palozzi (Cambiamo), esercenti in sofferenza, da Raggi servono fatti non parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Cambiamo alla Regione Lazio, Adriano Palozzi, chiede alla sindaca di Roma Virginia Raggi di intervenire a sostegno dei commercianti. "In queste settimane - spiega Palozzi in una nota - sono state innumerevoli le grida di allarme dei commercianti capitolini, messi in ginocchio dalla crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria. Una realtà complessa e delicata che l'amministrazione grillina alla guida del Campidoglio non ha affrontato con il giusto piglio, mostrando anzi grandi lacune e inefficienze. Invece di fare la paladina degli annunci - prosegue Palozzi - e delle passerelle mediatiche, dunque, sollecitiamo la sindaca di Roma ad ascoltare davvero i moniti delle categorie, a partire dalla questione Ztl, sulla quale la prima cittadina si sta intestardendo, provocando le critiche di numerosi negozianti del centro storico". (Com)