© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi le Regioni, non riuscendo a gestire bene i trasporti locali, ora chiedono di chiudere le scuole? Ma non erano contrarie fino a qualche settimana fa? Brava Lucia Azzolina, la scuola non deve chiudere per l'inefficienza di qualche presidente di Regione". Lo afferma su Twitter il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio, Gianluca Vacca.(Rin)