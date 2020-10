Imprese: Cdp, finanziamento da 15 milioni di euro per la crescita di Gi Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) sostiene i piani di sviluppo e crescita, sia in Italia che all'estero, di Gi Group, leader mondiale nella commercializzazione di soluzioni e servizi dedicati al mercato del lavoro, con un finanziamento da 15 milioni di euro. Gi Group, con sede a Milano, è - riferisce una nota di Cdp - un gruppo italiano fondato nel 1998 ed è attivo in oltre 50 paesi in Europa, in Asia, in America e in Africa. Il Gruppo lombardo vanta una rete internazionale particolarmente ramificata, sostenendo il mercato del lavoro mondiale con circa 500 filiali e più di 20.000 clienti. Negli ultimi anni la strategia intrapresa dal Gruppo è focalizzata nello sviluppo e nell'acquisizione di servizi che siano complementari alla somministrazione di lavoro, per arricchire la risposta ai fabbisogni dei clienti. (segue) (Com)