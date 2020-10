Imprese: Cdp, finanziamento da 15 milioni di euro per la crescita di Gi Group (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio 2019 di Gi Group si è chiuso con un fatturato consolidato di 2.532 milioni di euro e una solida patrimonializzazione. Nonostante il 2020 rappresenti un anno particolarmente sfidante, Gi Group continua la propria crescita nel mercato nazionale e internazionale del lavoro, grazie anche alle risorse messe in campo da Cdp per contribuire alla ripartenza del Paese. "L'intervento di Cdp - dichiara Nunzio Tartaglia, responsabile della divisione Cdp Imprese - è un contributo concreto al percorso di crescita intrapresa da Gi Group, in Italia e all'estero. Gi Group rappresenta un caso di assoluto successo nel settore dei servizi in Italia, essendo riuscita in soli 20 anni ad operare in più di 50 paesi nel mondo con un fatturato di ben 2,5 miliardi di Euro. L'operazione conferma, ancora una volta, l'importante ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dei principali Gruppi Italiani, che operano a livello globale e che sostengono importanti investimenti per continuare a innovare, crescere e internazionalizzare". (segue) (Com)