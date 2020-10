Paraguay: rimpasto di governo, ambasciatore Gonzalez nominato agli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha ufficializzato la nomina dell'ambasciatore Federico Gonzalez come nuovo ministro degli Esteri al posto di Antonio Rivas Palacios. La decisione, si legge oggi nel quotidiano "Ultima Hora", rientrerebbe in un più ampio rimpasto di governo che dovrebbe portare nei prossimi giorni ad avvicendamenti anche alla guida dei ministeri delle Finanze, dell'Industria, dei Lavori Pubblici e degli Interni. "L'ambasciatore Federico Gonzalez sarà il nostro nuovo ministro degli Affari Esteri", ha annunciato ieri via Twitter il presidente. "E' un diplomatico di carriera con grande esperienza che ha svolto ruoli come vice ministro e ambasciatore in numerosi paesi, gli auguriamo successo nel suo lavoro", conclude il messaggio di benvenuto di Abdo. (segue) (Abu)