Paraguay: rimpasto di governo, ambasciatore Gonzalez nominato agli Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia di insediamento e il giuramento del nuovo ministro sono previsti per oggi. Il ministro uscente Rivas Palacios lascia l'incarico dopo oltre un anno. Aveva assunto la guida degli Esteri al posto di Luis Alberto Castiglioni, dimessosi nel contesto del forte scandalo scoppiato su un controverso accordo con il Brasile riguardante lo sfruttamento dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica binazionale di Itaipu (Itaipu Binacional). Per quanto riguarda gli altri avvicendamenti nel governo, alcuni analisti attribuiscono l'imminente rimpasto ad un presunto accordo tra le correnti del partito Colorado che fanno capo rispettivamente al presidente Abdo (Colorado Anetete) ed all'ex presidente Horacio Cartes (Honor Colorado), oggi senatore. Coinvolto in numerose inchieste per corruzione, e dopo essere stato al bordo dell'impeachment, Cartes è risorto politicamente negli ultimi mesi sfruttando il peso della sua corrente in parlamento e potrebbe vedersi beneficiato adesso con alcuni posti chiave nel governo. (segue) (Abu)