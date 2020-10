Paraguay: rimpasto di governo, ambasciatore Gonzalez nominato agli Esteri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli avvicendamenti che si prospettano anche quello nel ministero delle Finanze, oggi guidato dal fratello del presidente, Benigno Lopez. In questo caso a motivare il cambiamento sarebbe il fatto che Lopez passerebbe ad assumere la vicepresidenza della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) in base ad un accordo sulla parola siglato lo scorso anno durante l'incontro tra Abdo Benitez ed il presidente statunitense Donald Trump. In quell'occasione il Paraguay si sarebbe impegnato a sua volta ad appoggiare la candidatura dello statunitense Mauricio Clavier Carone alla guida del Bid. (Abu)