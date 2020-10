Grecia-Turchia: Tsipras, estensione acque territoriali a 12 miglia nautiche 'unica via da seguire'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione delle acque territoriali della Grecia a 12 miglia nautiche nel Mediterraneo orientale e Creta restano "l'unica via da seguire", vista la decisione della Turchia di rilanciare le attività esplorative nella regione. Lo ha detto il leader dell’opposizione greca e di Syriza, Alexis Tsipras, nel corso di una riunione della dirigenza del suo partito. "In questi 10 giorni, Erdogan ha aperto Varosha e ha inviato una nave da ricerca per ispezionare l'area della piattaforma continentale greca, anche entro le potenziali 12 miglia nautiche delle nostre acque territoriali a Kastellorizo", ha detto Tsipras ripreso dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. Secondo l’ex premier, gli sviluppi legati alla Turchia “non dovrebbero sorprendere”, ribadendo quanto sostenuto in precedenza, ovvero che il primo ministro, Kyriaoks Mitsotakis aveva "gettato la spugna" al vertice europeo. Nelle condizioni attuali, "un'estensione delle acque territoriali della Grecia a 12 miglia nautiche intorno alle isole del Mediterraneo orientale e Creta era l'unica via da seguire. Così come la pressione al vertice per le sanzioni”, ha sottolineato Tsipras. Per il leader di Syriza, senza un meccanismo di sanzioni, se non si affronta la questione dell'estensione delle acque territoriali della Grecia a 12 miglia nautiche nel Mediterraneo orientale, "la Grecia e l'Ue perderanno ogni credibilità". (segue) (Gra)