Grecia-Turchia: Tsipras, estensione acque territoriali a 12 miglia nautiche 'unica via da seguire' (2)

- La Grecia non si impegnerà nei colloqui esplorativi con la Turchia fintanto che la nave per le esplorazioni sismiche Oruc Reis rimane nelle sue acque territoriali, ha dichiarato oggi il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, parlando oggi all'emittente "Skai Radio". Secondo quanto riferito questa mattina dall'agenzia di stampa greca "Ana-Mpa", la nave turca Oruc Reis partita ieri dal porto di Antalya è entrata nelle scorse ore in un'area che rientra nella piattaforma continentale della Grecia, trovandosi a circa 35 miglia nautiche a sud dell'isola di Castelrosso (Kastellorizo). Turchia e Grecia avevano concordato una ripresa dei colloqui esplorativi per risolvere le dispute bilaterali, dopo uno stallo di quattro anni, interpretando come un segnale di distensione il ritiro della Oruc Reis e di altre imbarcazioni dalle aree di confine nel Mediterraneo orientale. "La Turchia deve porre fine al gioco di alternanza tra distensione e provocazione” nel Mediterraneo orientale “se, come ha più volte affermato, il governo è interessato a colloqui” con la Grecia e Cipro, ha dichiarato in queste ore il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in partenza per Atene e Nicosia, dove oggi si trova in visita. (segue) (Gra)