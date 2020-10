Grecia-Turchia: Tsipras, estensione acque territoriali a 12 miglia nautiche 'unica via da seguire' (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha diffuso ieri dalla stazione di Iraklion un avviso ai naviganti, Navtex, in risposta a quello emesso in precedenza dalla Turchia per nuove attività di ricerca sismica della nave Oruc Reis nel Mediterraneo orientale nei prossimi dieci giorni. Secondo il Navtex greco, diffuso dall'isola di Creta, una stazione "non autorizzata" ha diffuso un avviso riguardo "attività non autorizzate e illegali in un'area che si sovrappone alla piattaforma continentale greca". Il ministero degli Esteri greco ha contestato il nuovo Navtex della Turchia per le attività in programma dal 12 al 22 ottobre a sud dell'isola di Castelrosso (Kastellorizo) osservando che ciò "rappresenta una grande escalation ed una minaccia diretta alla pace ed alla sicurezza nella regione". (segue) (Gra)