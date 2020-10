Roma: Figliomeni (Fd'I), quartiere San Lorenzo nel degrado e disinteresse delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo storico quartiere di San Lorenzo, in questi ultimi anni è diventato luogo di degrado e illegalità, tra spaccio di stupefacenti, presenza di immigrati clandestini e movida incontrollata con risse ed aggressioni, che creano delle condizioni pericolose per la sicurezza dei cittadini". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Abbiamo predisposto un nuovo atto che segue i numerosi presentati nel tempo, ponendo in particolare lo sguardo sul Parco dei Caduti del 19 luglio 1943, raccogliendo le segnalazioni di denuncia di molti residenti, che lamentano una situazione al limite tra verde con curato, rifiuti lasciati in terra e la presenza di extracomunitari e sbandati che oltre a dormire all’interno del parco, espletano le proprie funzioni corporali all’aperto - aggiunge Figliomeni -. Gli spazi verdi per famiglie e bambini vengono così a mancare, tenuto conto che anche Villa Mercede, a causa del crollo di una porzione di muro di cinta in via dei Marruccini, è parzialmente chiusa. Chiediamo all’Amministrazione Capitolina di procedere in tempi brevi per rendere nuovamente vivibile il Parco dei Caduti del 19 luglio 1943, rendendolo alla fruibilità dei cittadini residenti, attraverso tutti gli interventi necessari in grado di rendere sicuro questo luogo". (Com)